В Краснодаре в хуторе Ленина благоустроят сквер имени 75-летия Великой Победы

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:17:43+03:00

Это сделают за средства городского бюджета

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В хуторе Ленина приступили к благоустройству сквера имени 75-летия Великой Победы. Его планируют завершить ко Дню города в сентябре. Зону приведут в порядок за средства городского бюджета.

Общая площадь сквера - 1 га. Территорию уже готовят для новых пешеходных дорожек, создания детских и спортивных площадок.

Проект благоустройства детально обсудили с жителями хутора Ленина, здесь прошли несколько проектных семинаров. Вместе с ними определили и согласовали все работы. Жителям просили хорошую сделать детскую площадку, а также территории для занятий спортом.

- На прогулочных дорожках уложат тротуарную плитку, сформируют газон и оборудуют его автоматической системой полива. Там, где необходимо, приведут в порядок асфальтовое покрытие, - отметили в администрации Краснодара.

Здесь установят новые лавочки, сделают систему уличного освещения. На всех детских и спортивных площадках уложат безопасное прорезиненное покрытие.

ИСТОЧНИК KP.RU