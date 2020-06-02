Студенты Сочинского государственного университета проходят практику в лучших сетевых отелях "Radisson", "Inn", "Hyatt", "Marriott"

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:33:33+03:00

В связи с ограничительными мерами из-за эпидемии коронавируса, практика в этом году началась в дистанционном режиме, рассказали на факультете туризма и сервиса СГУ

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Сейчас студенты изучают системы стандартов обслуживания под руководством наставников из международных отельных корпораций и смогут приступить к стажировке сразу после отмены карантинных мер.

Выпускники факультета туризма и сервиса СГУ очень востребованы на рынке труда не только российской индустрии гостеприимства, но и в международных компаниях.

В этом году на бюджетные места факультета туризма и сервиса будет принято 203 студента на направления "Технология туристского обслуживания", "Гостиничная деятельность", "Санаторно-курортная деятельность", "Сервис инженерных систем гостиничных и санаторно-курортных учреждений", "Сервис транспортных средств". Прием документов от абитуриентов начнется 15 июня.

На факультете продолжается реализация программы двойных дипломов по направлению "Гостиничное дело" Сочинского государственного университета и международного бизнес-института "Vatel", недавно отмеченного наградой Всемирной туристкой ассоциации "Лучшая школа гостеприимства". Студенты специализированной группы факультета туризма и сервиса СГУ углубленно изучают основы профессионального мастерства, слушают лекции на иностранных языках, проходят зарубежные стажировки и получают сразу два диплома – российский и международный.