2 Июнь 2020 2020-06-02T12:35:50+03:00

В Анапе мужчина получил более 1,5 млн рублей по чужому паспорту Фото: Архив "КП"

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В июне 2019 года безработный мужчина, находясь в селе Гай-Кодзор, нашел чужой паспорт. Имея внешнее сходство с владельцем документа, он решил взять в банке крупную сумму денег.

Мужчина обратился в финансовую организацию и узнал о наличии счета и денег на нем. Он написал заявление о снятии 1,5 млн рублей, которое было удовлетворено.

Анапская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 30-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

- Уголовное дело направлено в Анапский районный суд для рассмотрения по существу. Обвиняемый находится под стражей. Мужчине грозит до 10 лет тюрьмы, а также штраф до 1 миллиона рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU