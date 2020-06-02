2 Июнь 2020 2020-06-02T12:52:29+03:00

В Туапсе в машине у местного жителя нашли самодельную катану. Фото: архив КП

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В центре Туапсе полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, который показался им подозрительным. Интуиция не подвела сотрудников правоохранительных органов. На заднем сидении машины было обнаружено самодельное холодное оружие. За рулем был 39-летний местный житель.

- При досмотре транспортного средства была изъята катана – длинный меч, с 60-сантиметровым лезвием. Холодное оружие было изготовлено кустарным способом, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.

- В данном инциденте усматриваются признаки состава преступления статьи 222 УК РФ, - заключил источник.

ИСТОЧНИК KP.RU