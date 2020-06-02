В Туапсе в машине у местного жителя нашли самодельную катану
В центре Туапсе полицейские остановили автомобиль Mercedes-Benz, который показался им подозрительным. Интуиция не подвела сотрудников правоохранительных органов. На заднем сидении машины было обнаружено самодельное холодное оружие. За рулем был 39-летний местный житель.
- При досмотре транспортного средства была изъята катана – длинный меч, с 60-сантиметровым лезвием. Холодное оружие было изготовлено кустарным способом, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
По данному факту проводится проверка, уточняются все обстоятельства происшедшего.
- В данном инциденте усматриваются признаки состава преступления статьи 222 УК РФ, - заключил источник.
ИСТОЧНИК KP.RU
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