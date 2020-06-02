2020-06-02T12:58:15+03:00
Общество

В Сочи сосед чуть не оторвал женщине мизинец

Даму увезли в больницу
Зоя ВИШНЕВАЯ
Поделиться:
Поселок Красная Поляна. Фото: архив КППоселок Красная Поляна. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна. В городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. То есть мизинца

Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги.

Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.

- По данному факту проводится проверка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Сочи сосед чуть не оторвал женщине мизинец
В Туапсе в машине у местного жителя нашли самодельную катану
В Анапе мужчина получил более 1,5 млн рублей по чужому паспорту
Студенты Сочинского государственного университета проходят практику в лучших сетевых отелях "Radisson", "Inn", "Hyatt", "Marriott"
В Краснодаре в хуторе Ленина благоустроят сквер имени 75-летия Великой Победы
В Краснодаре без вести пропал местный житель
В станице Динской будет новый детский сад
На Кубани столкнулись две машины
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года составило 36 человек
В Краснодаре владельца и сотрудников бара «Архитектор» оштрафуют за проведение нелегальной вечеринки
За первые сутки работы санатории Краснодарского края приняли больше тысячи отдыхающих
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года: самому старшему пациенту 90 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года увеличилось на 79 человек