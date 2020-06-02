В Сочи сосед чуть не оторвал женщине мизинец
Инцидент произошел в поселке Красная Поляна. В городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. То есть мизинца
Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги.
Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.
- По данному факту проводится проверка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.
ИСТОЧНИК KP.RU
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