В Сочи сосед чуть не оторвал женщине мизинец

2 Июнь 2020 2020-06-02T12:58:15+03:00

Изменить размер текста: A A

Инцидент произошел в поселке Красная Поляна. В городскую больницу №8 обратилась 27-местная местная жительница с серьезной травмой пятого пальца левой руки. То есть мизинца

Врачи диагностировали у нее повреждение капсульно-связочного аппарата фаланги.

Женщина пояснила, что ее избил сосед. Что стало причиной конфликта жителей поселка, теперь выясняет полиция.

- По данному факту проводится проверка. Проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление всех обстоятельств произошедшего, - сообщил сайту «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU