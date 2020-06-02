На Кубани из-за коронавируса усилят санитарный контроль во время сдачи ЕГЭ

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:34:00+03:00

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Из-за коронавируса экзамены на Кубани проведут позднее обычного – с 29 июня по 20 июля. Также предусмотрены резервные дни– это 20-22 июля. Итоговую аттестацию пройдут 27 тысяч человек, из них 24 тысячи – выпускники этого года.

Многие просто получат аттестаты с итоговыми оценками по результатам учебного процесса, если не планируют поступать в вуз. Документы выдадут до начала периода ЕГЭ.

Сами экзамены пройдут в обычном формате, но с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Перед аттестацией в аудиториях проведут дезинфекцию, а у всех участников и организаторов измерят температуру.

Как рассказали в администрации региона, рассадят выпускников с соблюдением дистанции не менее 1,5 м. В аудиториях разместят от 8 до 15 участников.

– У нас в плановом режиме было подготовлено 132 пункта проведения экзамена – это школы в разных районах края. В этом году мы планируем провести экзамен в этих же пунктах, но с большим числом аудиторий, – подчеркнула глава минобрнауки Елена Воробьева.

ИСТОЧНИК KP.RU