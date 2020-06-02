В Краснодарском крае ожидается ливень с градом и грозой
В Краснодарском крае до конца суток 2 июня, а также 3 июня местами ожидается ухудшение погоды. Возможен сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.
- На малых реках и водотоках юго-восточных притоков бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В связи с этим лучше оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, деревьев.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «01» - единый телефон спасения;
- «101» - с мобильных телефонов;
- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU