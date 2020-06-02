В Краснодарском крае ожидается ливень с градом и грозой

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:28:51+03:00

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В Краснодарском крае до конца суток 2 июня, а также 3 июня местами ожидается ухудшение погоды. Возможен сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 20 м/с.

- На малых реках и водотоках юго-восточных притоков бассейна реки Кубань ожидаются подъемы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с этим лучше оставаться в доме, укрытии, следить за состоянием отопительной и осветительной систем, внимательно наблюдать за окружающей обстановкой, держаться подальше от строений, деревьев.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

- «01» - единый телефон спасения;

- «101» - с мобильных телефонов;

- 8 (861) 268-64-40 - телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU