В Горячем Ключе на строительство спортивной площадки направили 4,5 млн рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:49:34+03:00

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В Горячем Ключе приступили к строительству спортивной площадки. Средства на это выделены из краевого бюджета в рамках реализации региональной госпрограммы «Развитие физкультуры и спорта». Направили около 4,5 млн рублей.

Открытая спортивная площадка строится в станице Саратовской в районе улиц Бакинской и Пушкина. Здесь будет футбольное поле с резиновым покрытием. Также вокруг площадки обустроят пешеходную дорожку, высадят деревья и кустарники. Реализовать проект планируется за три месяца.

- Это позволит создать современную и доступную для молодежи спортивную инфраструктуру. Пока в станице единственным спортобъектом является площадка при школе №6, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU