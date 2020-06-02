2020-06-02T13:55:13+03:00
Общество

ЕГЭ в Сочи в этом году пройдет с учетом требований Роспотребнадзора

В школах курорта готовятся к ограничениям
Михаил КОНСТАНТИНОВ
Поделиться:
В Сочи готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях. Фото пресс-службы мэрии СочиВ Сочи готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях. Фото пресс-службы мэрии Сочи
Изменить размер текста:

Ограничительные меры в связи с карантинными мероприятиями в этом году коснутся и выпускников школ во время сдачи ЕГЭ.

На этот раз итоговая аттестация состоится существенно позднее обычного – с 3 по 20 июля. Для сдачи ЕГЭ в Сочи уже готовят 15 пунктов проведения экзаменов.

А в случае необходимости их число могут увеличить до 21. Экзамен пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для этого в аудиториях проведут полную дезинфекцию, на входе у старшеклассников и организаторов экзамена бесконтактно измерят температуру. За партами выпускников намерены рассадить с соблюдением социальной дистанции.

При этом одновременно в одном помещении смогут находиться не более 15 человек.

- Самый массовый экзамен – по русскому языку проведут в два дня,- сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Краснодарцы стали чаще обращаться к врачам дистанционно
Кубанские больницы получили оборудование на 45 млн рублей для борьбы с онкологией
Инфекционное отделение горбольницы Геленджика приводят в порядок
ВТБ запустил программу со встроенной благотворительностью от инвестиций в ПИФ в помощь пожилым людям
РНКБ готов к выдаче кредитов с господдержкой под 2% годовых
В станице Динской в 2021 году построят детский сад
Сбивший в пьяном виде в Сочи троих человек экс-полицейский получил условный срок
ЕГЭ в Сочи в этом году пройдет с учетом требований Роспотребнадзора
В Горячем Ключе на строительство спортивной площадки направили 4,5 млн рублей
В Краснодарском крае ожидается ливень с градом и грозой
На Кубани из-за коронавируса усилят санитарный контроль во время сдачи ЕГЭ
В Сочи сосед чуть не оторвал женщине мизинец
В Туапсе в машине у местного жителя нашли самодельную катану
В Анапе мужчина получил более 1,5 млн рублей по чужому паспорту
Студенты Сочинского государственного университета проходят практику в лучших сетевых отелях "Radisson", "Inn", "Hyatt", "Marriott"
В Краснодаре в хуторе Ленина благоустроят сквер имени 75-летия Великой Победы
В Краснодаре без вести пропал местный житель
В станице Динской будет новый детский сад
На Кубани столкнулись две машины
Число умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года составило 36 человек
В Краснодаре владельца и сотрудников бара «Архитектор» оштрафуют за проведение нелегальной вечеринки
За первые сутки работы санатории Краснодарского края приняли больше тысячи отдыхающих
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года: самому старшему пациенту 90 лет
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 2 июня 2020 года увеличилось на 79 человек