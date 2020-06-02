ЕГЭ в Сочи в этом году пройдет с учетом требований Роспотребнадзора

2 Июнь 2020 2020-06-02T13:55:13+03:00

В Сочи готовятся к проведению ЕГЭ в новых условиях. Фото пресс-службы мэрии Сочи

Изменить размер текста: A A

Ограничительные меры в связи с карантинными мероприятиями в этом году коснутся и выпускников школ во время сдачи ЕГЭ.

На этот раз итоговая аттестация состоится существенно позднее обычного – с 3 по 20 июля. Для сдачи ЕГЭ в Сочи уже готовят 15 пунктов проведения экзаменов.

А в случае необходимости их число могут увеличить до 21. Экзамен пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для этого в аудиториях проведут полную дезинфекцию, на входе у старшеклассников и организаторов экзамена бесконтактно измерят температуру. За партами выпускников намерены рассадить с соблюдением социальной дистанции.

При этом одновременно в одном помещении смогут находиться не более 15 человек.

- Самый массовый экзамен – по русскому языку проведут в два дня,- сообщает пресс-служба администрации Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU