ЕГЭ в Сочи в этом году пройдет с учетом требований Роспотребнадзора
Ограничительные меры в связи с карантинными мероприятиями в этом году коснутся и выпускников школ во время сдачи ЕГЭ.
На этот раз итоговая аттестация состоится существенно позднее обычного – с 3 по 20 июля. Для сдачи ЕГЭ в Сочи уже готовят 15 пунктов проведения экзаменов.
А в случае необходимости их число могут увеличить до 21. Экзамен пройдёт с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Для этого в аудиториях проведут полную дезинфекцию, на входе у старшеклассников и организаторов экзамена бесконтактно измерят температуру. За партами выпускников намерены рассадить с соблюдением социальной дистанции.
При этом одновременно в одном помещении смогут находиться не более 15 человек.
- Самый массовый экзамен – по русскому языку проведут в два дня,- сообщает пресс-служба администрации Сочи.
ИСТОЧНИК KP.RU