Сбивший в пьяном виде в Сочи троих человек экс-полицейский получил условный срок

2 Июнь 2020 2020-06-02T14:25:45+03:00

В Сочи бывший полицейский получил условный срок после пьяного ДТП с тремя пострадавшими. Фото СУ СК по Краснодарскому краю.

Приговор суда еще не вступил в законную силу

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Собранные следователями СКР по Краснодарскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 31- летнему бывшему оперуполномоченному угрозыска Хостинского отдела полиции Сочи Сергею Талалаеву.

Он признан виновным в нарушении правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью водителя и его несовершеннолетнего пассажира

В суде установлено,что ночью 23 марта 2019 года Талалаев, будучи в состоянии алкогольного опьянения, ехал на служебном автомобиле «Лада Приора» по Курортному проспекту .

В районе остановки "Зеленая роща", не справившись с управлением, водитель врезался в припаркованный на обочине «ВАЗ-21014», в котором находились двое подростков 16 и 17 лет.

После этого автомобиль под управлением полицейского вынесло на полосу встречного движения, где машина сбила 20-летнего водителя ВАЗ. После этого «Приора» с оперативником за рулем столкнулась еще и со встречной «Киа Рио».

В результате ДТП двое пострадавших подростков и 20-летний водитель «ВАЗ 21014» были доставлены в больницу с переломами и травмами различной степени тяжести. При этом, в результате происшествия 20-летнему водителю и 16-летнему пассажиру был причинен тяжкий вред здоровью.

Приговором суда Сергею Талалаеву назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. Кроме того, он лишен права управления автомобилем сроком на 2 года и 6 месяцев.

- Приговор суда в законную силу не вступил,-сообщает пресс-служба СУ СК по краю.

ИСТОЧНИК KP.RU