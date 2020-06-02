В станице Динской в 2021 году построят детский сад
Он сможет принять 250 детей одновременно
Фото: admkrai.
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Накануне в месте, где будет стоять дошкольное учреждение, заложили первый камень. В помещении будут залы для занятия музыкой и физподготовкой. Также в новом саду будут кухня, буфетная зона, прачечная. За происходящим в учреждении будут наблюдать по видеокамерам.
На уличной зоне будут стоять навесы и кладовые для хранения инвентаря. Общая площадь участка, отведенная под будущий детский сад, составляет 6304 кв.м. В учреждении будут работать 12 групп.
Напомним, в 2019-м в Динском районе построили детский сад на 200 мест.
ИСТОЧНИК KP.RU