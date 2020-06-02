РНКБ готов к выдаче кредитов с господдержкой под 2% годовых

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:03:44+03:00

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РНКБ Банк готов к предоставлению кредитов на возобновление деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под 2% годовых в рамках правительственного постановления № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности».

Государственная поддержка по льготному кредитованию в рамках данной программы оказывается юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, чей бизнес наиболее пострадал в результате пандемии COVID-19 с целью возобновления их полноценной деятельности.

Кредит выдается для покрытия расходов на предпринимательскую деятельность, которая велась в период пандемии и требовала расходов на заработную плату сотрудников, оплату процентов по ранее полученным кредитам по более высокой процентной ставке.

При этом кредитные средства нельзя тратить на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, на благотворительность.

Согласно условиям программы, заемщик должен быть включен в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер, либо ведет свою деятельность в одной или нескольких отраслях по перечню отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавирусной инфекции. Также в отношении заемщика на дату обращения за кредитом не введена процедура банкротства и его деятельность не прекращена и не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Максимальная сумма кредитного лимита рассчитывается исходя из численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 года, расчетного размера оплаты труда (определяется как сумма МРОТ с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды в размере 30%) и базового периода кредитного договора (с даты заключения кредитного договора и до 1 декабря 2020 года).

Условия кредитования зависят от периодов, в течение которых действует договор. Процентная ставка по кредиту с господдержкой составляет – 2% годовых на «базовый период» и «период наблюдения» до 1 декабря и 1 апреля 2020 года соответственно. Процентная ставка капитализируется к сумме кредита.

Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников к 1 апреля 2021 года, кредит будет списан вместе с начисленными процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате к этому времени останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней, оставшуюся часть клиент оплачивает самостоятельно. Предприятия, по которым по состоянию на 1 апреля 2020 года численность сотрудников составит менее 80% от численности, зафиксированной на 1 июня 2020 года, переводятся в «период погашения» сроком до 30 июня 2021 года и кредит переводится на стандартную ставку банка - от 12,5%. годовых.

Комиссия за предоставление кредитных средств – отсутствует. Срок действия кредитной программы до 30 июня 2021 года.

- РНКБ Банк входит в первую тройку финансовых организаций страны по реализации госпрограмм, направленных на поддержку бизнеса в условиях пандемии. Банк уже выдал более 3 млрд рублей на эти цели, - говорит председатель Совета директоров РНКБ Михаил Якунин. - В рамках новой программы РНКБ уже принял первое положительное решение в отношении АО «Клинический санаторий Полтава» на предоставление льготного кредита под 2% в размере 40 млн. рублей. В целом по этой программе мы предполагаем выдать порядка 1,5 млрд рублей.

Подать заявление на получение кредита можно в любом отделении банка или на сайте банка. Подробнее с условиями программы можно ознакомиться на официальном сайте банка.