Инфекционное отделение горбольницы Геленджика приводят в порядок
Ремонт инфекционного отделения городской больницы Геленжика проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из краевого бюджета выделили 90 млн рублей.
Как отмечают в администрации края, детское отделение уже отремонтировано, в настоящий момент идет установка новой мебели. После масштабного ремонта количество мест здесь увеличилось на 30%.
– Современные медицинские стандарты требуют, чтобы инфекционное отделение в больнице было оборудовано отдельными шлюзами в каждый бокс, автономной вентиляцией с разными потоками, специальным покрытием пола. Все это при оснащении геленджикского инфекционного отделения выполнены, – заявили в минздраве региона.
Сейчас ремонтные работы продолжаются на втором и третьем этажах, здесь будут принимать взрослых пациентов. После того, как внутри больницы работы закончат, приступят к отделке фасада и благоустройству прибольничной территории.
ИСТОЧНИК KP.RU