Инфекционное отделение горбольницы Геленджика приводят в порядок

2 Июнь 2020 2020-06-02T15:52:34+03:00

Закончат ремонт к 2021 году, на это потратят 90 млн рублей из краевой казны

Изменить размер текста: A A

Ремонт инфекционного отделения городской больницы Геленжика проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Из краевого бюджета выделили 90 млн рублей.

Как отмечают в администрации края, детское отделение уже отремонтировано, в настоящий момент идет установка новой мебели. После масштабного ремонта количество мест здесь увеличилось на 30%.

– Современные медицинские стандарты требуют, чтобы инфекционное отделение в больнице было оборудовано отдельными шлюзами в каждый бокс, автономной вентиляцией с разными потоками, специальным покрытием пола. Все это при оснащении геленджикского инфекционного отделения выполнены, – заявили в минздраве региона.

Сейчас ремонтные работы продолжаются на втором и третьем этажах, здесь будут принимать взрослых пациентов. После того, как внутри больницы работы закончат, приступят к отделке фасада и благоустройству прибольничной территории.

ИСТОЧНИК KP.RU