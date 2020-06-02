Кубанские больницы получили оборудование на 45 млн рублей для борьбы с онкологией

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:41:33+03:00

Технику получили две больницы и два онкодиспансера

Изменить размер текста: A A

В минздраве Кубани заявили, что реализация программ в регионе, несмотря на пандемию, продолжается. Так, четыре краевых медучреждения получили 16 единиц оборудования, которое позволяет выявлять и лечить онкологические заболевания.

Например, в ККБ №1 поступил эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций и три универсальные системы ультразвуковой визуализации. Их используют используются во время экстракорпоральных и интракорпоральных диагностических процедур.

В ККБ №2 в рамках нацпроекта «Здравоохранение» завезли две универсальные системы ультразвуковой визуализации и два хирургических монитора. В онкодиспансере №2 установлены четыре новых хирургических монитора, а в онкодиспансере №1 – четыре операционных светильника.

Напомним, как сообщают в администрации Краснодарского края, в 2020 году на проект «Здравоохранение» будет направлено 7 млрд рублей, что в полтора раза больше по сравнению с прошлым годом.

ИСТОЧНИК KP.RU