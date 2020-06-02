Краснодарцы стали чаще обращаться к врачам дистанционно

2 Июнь 2020 2020-06-02T16:44:39+03:00

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МТС проанализировала интернет-предпочтения краснодарцев за май текущего года. По данным оператора, жители краевой столицы стали чаще обращаться к врачам удаленно. Так, число пользователей сервисов телемедицины, в частности, приложения SmartMed, выросло в три раза по сравнению с маем 2019-го. Наиболее востребованным специалистом у краснодарцев оказался терапевт. К слову, месяцем ранее горожане предпочитали проводить время за онлайн-играми или получать дистанционное образование.

Вдвое, по сравнению с прошлым годом, увеличилось и число запросов на сервисах государственных услуг. Оператор объясняет это подачей заявлений граждан на получение различных социальных выплат от государства, связанных с периодом карантина. Стоит отметить, что тенденция решать вопросы с государственными структурами дистанционно свидетельствует о повышении цифровой грамотности населения и постепенного перехода на современные форматы получения госуслуг.