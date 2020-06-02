В Краснодаре 1 июня в обсерваторы попали 90 человек

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:18:32+03:00

Всего, по данным на утро 2 мая, в десяти обсерваторах города находятся 1179 человек. Фото: Александр РАЙКО

Это россияне, которые прибыли в город на самолетах или поездах

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Каждого пассажира, прибывающего на Кубань из другого региона, обязывают пройти контроль температуры. Также специалисты Роспотребнадзора вручают прибывшим предписания, согласно которым люди должны находиться на самоизоляции. Местным, то есть кубанцам, разрешено самоизолироваться в домашних условиях, а вот приезжих помещают в обсерваторы на 14 дней.

- Аэропорт Краснодара 1 июня принял 25 рейсов — из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Самары, Иркутска, Екатеринбурга, Ярославля, Тюмени, Надыма, Уфы и Махачкалы, всего прилетели 2150 человек, - поясняют в администрации столицы Кубани.

В течение дня 1 июня в обсерваторы Краснодара были направлены 90 россиян. Всего, по данным на утро 2 мая, в десяти обсерваторах города находятся 1179 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU