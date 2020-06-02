«Я видела, как она его бьет!»: в Новороссийске бабушка 1,5-годовалого внука заявила на невестку

2 Июнь 2020 2020-06-02T17:45:18+03:00

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В дежурное отделение полиции Южного района Новороссийска обратилась 45-летняя женщина. Она написала заявление на свою 25-летнюю невестку.

- Я видела, как она бьет моего 1,5-годовалового внука, - рассказывала правоохранителям заявительница.

В качестве подтверждения у женщины якобы было видео с мобильного телефона. На этом ролике, по некоторым данным, видно, как мать наносит сыну телесные повреждения.

Правоохранители заявление женщины приняли - тут же начали разбирательства.

- По данному поводу организована проверка. По предварительным данным, информация не подтверждается, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УМВД по Новороссийску.

Несмотря на семейные разногласия, правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего.

Напомним, ранее сообщалось, что в Новороссийске зверски избитый 6-летний ребенок-маугли до сих пор находится в реабилитационном центре.

ИСТОЧНИК KP.RU