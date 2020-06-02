2020-06-02T18:02:23+03:00
Общество

В Каневском районе сэкономили на правах инвалидов

Нарушения сразу устранять не хотели, прокуратура добилась этого через суд
Виталий КАРНАУХ
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Фото: пресс-служба Прокуратуры Кубани.Фото: пресс-служба Прокуратуры Кубани.
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Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Прокуратуры Кубани, в станице Каневской к строительству остановочного пункта подошли, что называется, спустя рукава. Одна из станичных остановок не соответствовала требованиям доступности для инвалидов и маломобильных граждан. К слову, место это людное, находится в центре станицы.

- По данному факту прокуратура внесла в адрес главы сельского поселения Каневского района представление об устранении нарушений, также виновное должностное лицо привлечено к административной ответственности, - говорят в прокуратуре.

Кроме того, власти станицы не очень-то и спешили устранять нарушение. Поэтому прокурор был вынужден обратиться в суд. Теперь остановочный пункт приведен в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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