В Армавире реконструируют городской парк

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:15:14+03:00

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На второй этап реконструкции из краевой казны выделили почти сто млн рублей. В прошлом году потратили 73 млн. За год здесь поставили детские, игровые и спортивные площадки, проложили тротуары, высадили деревья, укрепили берег парка, который выходит к реке, а также установили лавочки и мусорные урны.

В планах на этот год – продолжить укладку тротуаров, построить велодорожки, а также обустроить берег водоема для купания. И все это – на площади 278 га. Закончат реконструкцию большого парка в Армавире в 2021 году.

Но не только армавирцы в скором будущем смогут радоваться обновленному парку. В Новокубанском районе также приступили к реконструкции местной зоны отдыха. Новокубанский парк расположился у Дома культуры в хуторе Ляпино. Ранее, как отмечают в администрации, здесь был пустырь, однако два года назад построили парк. Сейчас здесь, как и в Армавире, проходит второй этап благоустройства.

ИСТОЧНИК KP.RU