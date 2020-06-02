Вениамин Кондратьев: С начала года край подписал 98 инвестсоглашений на 33,2 млрд рублей

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:47:06+03:00

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Правительство России из-за коронавируса приняло решение о переносе Российского инвестиционного форума, который проходит на ежегодной основе в Сочи, на более поздний период. Но, как уверил журналистов глава региона, Кубань в этом плане перешла на удаленный формат работы.

– Ситуация с коронавирусом заметно отразилась на экономике –ряд наших предприятий не работали, но, несмотря на это, деятельность в инвестиционном поле не приостановилась. Проработка инвестиционных соглашений в режиме онлайн принесла свой результат. Достаточно сказать, что с начала 2020 года нам удалось скрепить подписями намерения о реализации 98 проектов на сумму 33,2 млрд рублей, – заявил Вениамин Кондратьев.

На Кубани, несмотря на карантинные мероприятия, продолжается реализация цже заключенных крупных проектов. Так, полным ходом идет создание промышленного парка в Краснодаре, здесь будут производить товары легкой промышленности.

В Северском районе уже есть три договоренности – там будет построен цех по производству растительных масел, будет установлена линия по переработке полипропилена, а также создадут тепличный комплекс и ягодное хранилище. В общей сумме инвесторы вложат в район 300 млн рублей.

Стоит отметить, что за последнее время в крае реализовали около 380 крупных проектов, общая сумма составила 413 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU