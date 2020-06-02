В день столетия Туапсинского района скромное выступление артистов на пустой площади попало на видео

2 Июнь 2020 2020-06-02T19:57:10+03:00

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С корреспондентом «КП»-Кубань» жительница Туапсе поделилась забавным видеороликом, снятым пару дней назад. На кадрах видно, как местные артисты скромно поздравляют… балконы многоэтажки! Редкие зрители-зеваки выглянули из своих окон, чтобы посмотреть на эту несусветицу.

День рождения Туапсинского района.

- Интересно только, сколько же денег на это потратили, - спрашивает туапсинка. – И зачем напоказ устраивать это шоу, ведь можно в более благополучные дни организовать настоящий праздник на площади.

На кадрах видно, как несколько девушек с цифрами "100" танцуют, правда, неизвестно для кого, а колоритный мужчина даже спел.

ИСТОЧНИК KP.RU