2020-06-03T08:35:32+03:00
Общество

Памятники военной истории откроют в Геленджике и Усть-Лабинске

Увековечат подвиг десантного отряда Цезаря Куникова и память узников фашистских концлагерей
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация Краснодарского краяФото: администрация Краснодарского края
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В Геленджике откроют скульптуру, посвященную защитникам Малой земли. Памятник героическому штурмовому отряду Цезаря Куникова установят в сквере Победы.

- Бронзовые фигуры десантников производят в Ростове-на-Дону. В Геленджике уже подготовили постамент, на котором будет высечена клятва героев. Общая высота скульптуры составит 3,6 метра. Открыть памятник планируют 23 июня, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В Усть-Лабинске установят скульптурную композицию детям – узникам фашистских концлагерей. Она появится вблизи памятника воинам, павшим в годы ВОВ. Инициатором проекта стали районные общественные организации.

Основой станет гранитный валун, который будет увит колючей проволокой из нержавеющей стали. Пьедестал скульптурной композиции облицуют красным гранитом. Верх монумента украсят тремя летящими голубями. Их изготовил директор районного историко-краеведческого музея.

ИСТОЧНИК KP.RU

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