В Лабинском районе местная жительница распространяла в Интернете ложную информацию

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:15:29+03:00

За это суд оштрафовал ее на 15 тысяч рублей

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В одной из социальных сетей правоохранители заметили ложную информацию, которая после проверки не подтвердилась. В соцсетях сообщалось о том, что врачи уговаривают родственников умерших пациентов указать в заключении причину смерти - коронавирусная инфекция. Также якобы в медицинском учреждении отсутствуют зараженные.

Сотрудники полиции установили, что эти сведения распространила 29-летняя местная жительница. Этим она создала угрозу общественной безопасности.

- Лабинский городской суд признал женщину виновной по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ. Теперь она должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU