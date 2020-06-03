В Лабинском районе местная жительница распространяла в Интернете ложную информацию
В одной из социальных сетей правоохранители заметили ложную информацию, которая после проверки не подтвердилась. В соцсетях сообщалось о том, что врачи уговаривают родственников умерших пациентов указать в заключении причину смерти - коронавирусная инфекция. Также якобы в медицинском учреждении отсутствуют зараженные.
Сотрудники полиции установили, что эти сведения распространила 29-летняя местная жительница. Этим она создала угрозу общественной безопасности.
- Лабинский городской суд признал женщину виновной по ч. 9 ст.13.15 КоАП РФ. Теперь она должна выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU