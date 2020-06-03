2020-06-03T10:06:52+03:00
Общество

Девочку спасти не удалось: парень из Грозного сильно избил беременную девушку, и она потеряла малышку

Его задержали и сейчас он находится под стражей
Варвара ДЫМ
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Сочи сожитель избил беременную женщину и она потеряла ребенка. Фото УВД СочиВ Сочи сожитель избил беременную женщину и она потеряла ребенка. Фото УВД Сочи
Изменить размер текста:

В конце мая в сочинский роддом из села Веселого Адлерского района в тяжелом состоянии поступила 22-летняя местная жительница, находившаяся на 9 месяце беременности.

Девушка рассказала, что после словесной ссоры в их сельском доме ее избил сожитель — 20-летний уроженец Грозного.

Помимо прочих побоев, девушке он нанес еще и тупую травму живота. Врачи были вынуждены произвести кесарево сечение.

Однако все усилия специалистов оказались тщетными - еще неродившаяся девочка ростом 49 сантиметров и весом чуть более 3 килограммов была уже мертва.

По мнению медиков, именно удар по животу и оказался единственной причиной гибели ребенка.

В тот же день в доме по улице Гараняна в Веселом сожитель женщины был задержан полицией.

- В качестве меры пресечения ему назначено содержание под стражей, проводится проверка всех обстоятельств происшествия, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт
Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус
В Новороссийске столкнулись мотоцикл и иномарка
В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа
В двух районах Кубани произошли пожары, в которых погибли местные жители
В аэропорт Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
На Кубани скончались два человека с COVID-19
В Краснодаре жителя Калужской области осудят за стрельбу из пистолета
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года: число заболевших опасной инфекцией превысило 4 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года увеличилось на 81 человека
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»