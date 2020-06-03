Девочку спасти не удалось: парень из Грозного сильно избил беременную девушку, и она потеряла малышку
В конце мая в сочинский роддом из села Веселого Адлерского района в тяжелом состоянии поступила 22-летняя местная жительница, находившаяся на 9 месяце беременности.
Девушка рассказала, что после словесной ссоры в их сельском доме ее избил сожитель — 20-летний уроженец Грозного.
Помимо прочих побоев, девушке он нанес еще и тупую травму живота. Врачи были вынуждены произвести кесарево сечение.
Однако все усилия специалистов оказались тщетными - еще неродившаяся девочка ростом 49 сантиметров и весом чуть более 3 килограммов была уже мертва.
По мнению медиков, именно удар по животу и оказался единственной причиной гибели ребенка.
В тот же день в доме по улице Гараняна в Веселом сожитель женщины был задержан полицией.
- В качестве меры пресечения ему назначено содержание под стражей, проводится проверка всех обстоятельств происшествия, - рассказал «КП»-Кубань» источник в правоохранительных органах региона.
ИСТОЧНИК KP.RU