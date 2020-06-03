Сбербанк выдал первый кредит по госпрограмме со ставкой 2% годовых

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:48:53+03:00

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Сбербанк предоставил компании из числа пострадавших отраслей субсидированный кредит по госпрограмме кредитования на зарплату под 2%. Это первый кредит в Краснодарском крае, который банк выдал по новой программе, реализуемой в рамках Постановления Правительства РФ № 696 от 16 мая 2020 года.

Кубанскому предприятию, осуществляющему деятельность в сфере автомобильного и грузового транспорта и услуг по перевозке, одобрено финансирование на сумму 6,7 миллионов рублей. Кредит предоставляется до 1 апреля 2021 года. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам и возобновления деятельности предприятия. Общая численность персонала компании составляет 71 человек. Первый транш по кредиту уже зачислен на счет предприятия.

Татьяна Сергиенко, управляющий Краснодарским отделением Сбербанка:

- На текущий момент мы получили более тысячи заявок на кредиты по новой госпрограмме от предприятий малого, среднего и крупного бизнеса Краснодарского края. Самая важная особенность этой программы заключается в том, что государство полностью погасит кредит и начисленные по нему проценты предприятиям, которые сохранят до марта 2021 года штат сотрудников на уровне 90%. Надеемся, что это финансирование поможет бизнесу нашего региона успешно справиться с последствиями кризисной ситуации, вызванной пандемией.

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

По этой программе Сбербанк в целом по стране получил более 20 тыс. заявок на 51,5 млрд рублей, при этом более 8,5 тыс. из них уже одобрено на сумму около 15 млрд рублей.