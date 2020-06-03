2020-06-03T09:39:31+03:00
Общество

После ночного ливня в Краснодаре не зафиксированы подтопления дорог

Все улицы в проезжем состоянии
Александра ПОДУШКО
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Фото: администрация КраснодараФото: администрация Краснодара
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Дождь в разных районах Краснодара шел в течение всей ночи со вторника, 2 июня, на среду, 3 июня. По информации диспетчеров городской Единой дежурно-диспетчерской службы, подтоплений проблемных участков магистральных дорог в городе не обнаружили.

Ночью на дежурство заступили 20 единиц откачивающей техники и 9 мотопомп. Видеомониторинг на территории города показал отсутствие подтоплений на проблемных участках - Переходной (в районе Вишняковского сквера), районе Кооперативного и Сенного рынков, а также на Московской. Вся дождевая вода ушла в ливнеприемники.

- По состоянию на 7 часов утра на телефоны ЕДДС поступили четыре заявки на откачку воды в местах, где нет ливневой канализации. Это Бульвар строителей, улица Красюка, Троицкая и Дежнева. По этим адресам техника уже работает, - рассказали в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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