Против бывшего высокопоставленного чиновника мэрии Сочи возбуждено уголовное дело
Следственным отделом по Центральному району Сочи возбуждено уголовное дело в отношении экс- директора департамента имущественных отношений мэрии курорта. Он подозревается в превышении должностных полномочий.
В декабре 2017 года местная жительница обратилась в департамент жилищных отношений мэрии Сочи с заявлением о перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на улице Театральной в Центральном районе.
При этом, согласно проекту перепланировки, планировалась реконструкция дома.
Директор департамента имущественных отношений знал, что перепланировка приведет к реконструкции объекта, и понимал, что такого рода разрешения он выдавать не имеет права.
Впрочем, чиновника это не смутило.
-В период с декабря 2017 года по 16 января 2018 года он согласовал перепланировку – реконструкцию нежилого помещения и подписал разрешение на это,- сообщает пресс-служба СУ СК по региону.
В результате в доме фактически была проведена реконструкция с увеличением его площади, за счет уменьшения общего имущества иных собственников,-
Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Проводится строительно-техническая судебная экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU