2020-06-03T10:50:44+03:00
Общество

Против бывшего высокопоставленного чиновника мэрии Сочи возбуждено уголовное дело

Экс-чиновника подозревают в превышении должностных полномочий
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи возбуждено угловоное дело против бывшего чиновника мэрии. Фото СУ СК по краюВ Сочи возбуждено угловоное дело против бывшего чиновника мэрии. Фото СУ СК по краю
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Следственным отделом по Центральному району Сочи возбуждено уголовное дело в отношении экс- директора департамента имущественных отношений мэрии курорта. Он подозревается в превышении должностных полномочий.

В декабре 2017 года местная жительница обратилась в департамент жилищных отношений мэрии Сочи с заявлением о перепланировке нежилого помещения в многоквартирном жилом доме на улице Театральной в Центральном районе.

При этом, согласно проекту перепланировки, планировалась реконструкция дома.

Директор департамента имущественных отношений знал, что перепланировка приведет к реконструкции объекта, и понимал, что такого рода разрешения он выдавать не имеет права.

Впрочем, чиновника это не смутило.

-В период с декабря 2017 года по 16 января 2018 года он согласовал перепланировку – реконструкцию нежилого помещения и подписал разрешение на это,- сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

В результате в доме фактически была проведена реконструкция с увеличением его площади, за счет уменьшения общего имущества иных собственников,-

Сейчас следствием устанавливаются обстоятельства совершенного преступления. Проводится строительно-техническая судебная экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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