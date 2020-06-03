2020-06-03T10:13:15+03:00
Происшествия

На Кубани мужчины помирились с бывшими женами, чтобы у них не отобрали имущество

Они долго не платили деньги на содержание своих детей
Александра ПОДУШКО
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На Кубани мужчины помирились с бывшими женами, чтобы у них не отобрали имуществоНа Кубани мужчины помирились с бывшими женами, чтобы у них не отобрали имуществоФото: Архив "КП"
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В Приморско-Ахтарском отделе судебных приставов на исполнении находились производства о взыскании алиментов. У двоих мужчин образовались задолженности в размере 109 и 36 тысяч рублей.

Приставы посетили должников, чтобы проверить их имущественное положение. У первого мужчины арестовали всю бытовую технику, которая находилась в доме, а у второго - угловой диван.

Горе-отцы не пожелали расставаться со своим имуществом. Они отправились к бывшим женам с предложением воссоединить семью.

- В результате проведенных мероприятий в Приморско-Ахтарский РОСП поступили заявления от обеих женщин об отзыве исполнительных документов, в связи с примирением сторон, - рассказали «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УФССП по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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