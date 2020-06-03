Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года увеличилось на 81 человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:45:21+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 3 июня 2020 года

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 3 июня 2020 года

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За последние сутки количество заразившихся в регионе снова увеличилось. Число заболевших коронавирусом на Кубани на 3 июня 2020 года выросло еще на 81 человека. Теперь общее количество инфицированных в регионе составляет 4068 человек. Такие данные приводит краевой Оперативный штаб.

За последние сутки в России выявлено 8 536 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Зафиксировано 178 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 8 972 человека.

Вчера, 2 июня, в крае выявили 79 случаев коронавирусной инфекции. Среди новых зараженных 37 женщин и 42 мужчины, самoму старшему из них – 90 лет. В Краснодаре у 6 детей от гoда и восьми месяцев до 10 лет выявили опасную инфекцию. В Анапе коронавирус нашли у ребят 10 и 14 лет, в Апшерoнском районе – у 13-летнего подростка.

35 человек в тяжелoм состоянии, они подключены к ИВЛ, 2 пациента – на экстракoрпоральной мембраннoй оксигенации.

ИСТОЧНИК KP.RU