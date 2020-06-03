В Краснодаре жителя Калужской области осудят за стрельбу из пистолета

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:05:14+03:00

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В краевой столице прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 34-летнего жителя Калужской области. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ( хулиганство с применением оружия), а также ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия).

Инцидент произошел 30 декабря 2019 года в Юбилейном микрорайоне Краснодара. Пьяный мужчина за рулем авто марки «Мерседес CL180», врезался в «КАМАЗ». После этого около дома № 24/1, расположенного по улице Проспект Чекистов, он выстрелил из пистолета в воздух. В этот момент рядом с ним находились люди. Местные жители вызвали полицию, мужчина был задержан.

- Уголовное дело прокурор направил в Прикубанский районный Краснодара для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU