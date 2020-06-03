На Кубани скончались два человека с COVID-19
Летальные случаи произошли в Лабинском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.
Так, 71-летнюю женщину доставили в Лабинскую ЦРБ 14 мая. У нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию и дыхательную недостаточность тяжелой степени. Анализ на коронавирус дал положительный результат.
20 мая состояние пациентки ухудшилось, тогда ее подключили к аппарату ИВЛ. Но женщина умерла.
В Усть-Лабинской ЦРБ скончался 51-летний местный житель. В больницу его доставили 28 мая. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 31 мая состояние пациента резко ухудшилось, он находился на ИВЛ. Спасти его не удалось.
- Всего в Краснодарском крае скончались 38 человек с коронавирусом, - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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