На Кубани скончались два человека с COVID-19

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:36:26+03:00

Мы собрали последние новости о числе умерших из-за коронавируса в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года

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Летальные случаи произошли в Лабинском и Усть-Лабинском районах Краснодарского края.

Так, 71-летнюю женщину доставили в Лабинскую ЦРБ 14 мая. У нее диагностировали двухстороннюю полисегментарную пневмонию и дыхательную недостаточность тяжелой степени. Анализ на коронавирус дал положительный результат.

20 мая состояние пациентки ухудшилось, тогда ее подключили к аппарату ИВЛ. Но женщина умерла.

В Усть-Лабинской ЦРБ скончался 51-летний местный житель. В больницу его доставили 28 мая. На фоне коронавируса у него развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. 31 мая состояние пациента резко ухудшилось, он находился на ИВЛ. Спасти его не удалось.

- Всего в Краснодарском крае скончались 38 человек с коронавирусом, - добавили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

ИСТОЧНИК KP.RU