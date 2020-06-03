В аэропорт Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:54:01+03:00

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Международный аэропорт Краснодар 2 июня принял рейс из Москвы. Правда, самолет был необычный: авиакомпания «надела» на нос борта огромную медицинскую маску. Кроме того, на фюзеляже большими буквами написана фраза «Спасибо героям в белых халатах». Так авиакомпания решила поддержать медиков, которые ежедневно находятся в так называемой «красной зоне», борясь за жизнь пациентов, заразившихся коронавирусной инфекцией.

Как уточнили в пресс-службе краснодарского аэропорта, Боинг-737 приземлился в 16:45. В воздушной гавани самолет встретили журналисты, фотографы, руководящее звено авиакомпании.

- Мы гордимся тем, что для этого рейса был выбран Краснодар, город, в котором делается все возможное для предотвращения распространения коронавируса. Ведь это еще один повод напомнить россиянам о том, как важны врачи в нашей жизни, - рассказал управляющий директор Международного аэропорта Краснодар Дмитрий Кириченко.

На его борту написаны слова благодарности медикам.Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

ИСТОЧНИК KP.RU