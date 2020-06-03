В двух районах Кубани произошли пожары, в которых погибли местные жители

3 Июнь 2020 2020-06-03T11:43:30+03:00

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Так, в ночь на 2 июня произошел пожар на улице 8 Марта в станице Термигоевской в доме 48-летнего местного жителя. Сосед мужчины самостоятельно вытащил знакомого, а также вызвал на место пожарную службу и медиков.

Сотрудники МЧС локализовали возгорание, а врачи оказали хозяину необходимую помощь, но он скончался. По данному факту организована доследственная проверка.

Еще один пожар произошел в Новороссийске. Там погибла 82-летняя местная жительница. По данным следователей, днем 2 июня соседи пожилой женщины увидели задымление в ее доме на улице Садовой в станице Раевской. Они вызвали пожарную службу, сотрудники МЧС потушили огонь и нашли тело женщины.

- По данным фактам проводятся доследственные проверки, назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Также установят точные причины и очаги возгорания, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU