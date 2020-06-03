В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа
В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы по ч.1 ст.105 УК РФ. Женщину обвиняют в убийстве 59-летнего супруга. Муж и жена снимали квартиру на улице Просвещения. Инцидент произошел у них дома в ночь на 28 мая.
- Со слов обвиняемой, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина стал применять к ней физическую силу. В ответ женщина нанесла супругу два удара ножом в область грудной клетки, убив его, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
О гибели мужа женщина сама сообщила в правоохранительные органы. Но не рассказала, что сама причастна к его смерти.
В отношении сочинки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза.
ИСТОЧНИК KP.RU
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