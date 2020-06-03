2020-06-03T11:59:33+03:00
Общество

В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа

Она дважды ударила супруга ножом в грудь
Юлия БАРАНОВА
Поделиться:
В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа. Фото: архив КПВ Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа. Фото: архив КП
Изменить размер текста:

В Сочи возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней местной жительницы по ч.1 ст.105 УК РФ. Женщину обвиняют в убийстве 59-летнего супруга. Муж и жена снимали квартиру на улице Просвещения. Инцидент произошел у них дома в ночь на 28 мая.

- Со слов обвиняемой, между ними произошел конфликт, в ходе которого мужчина стал применять к ней физическую силу. В ответ женщина нанесла супругу два удара ножом в область грудной клетки, убив его, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

О гибели мужа женщина сама сообщила в правоохранительные органы. Но не рассказала, что сама причастна к его смерти.

В отношении сочинки избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, назначена судебно-медицинская экспертиза.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия на Кубани»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт
Инфекционная больница Краснодара начала брать анализы на коронавирус
В Новороссийске столкнулись мотоцикл и иномарка
В Сочи местная жительница обвиняется в убийстве мужа
В двух районах Кубани произошли пожары, в которых погибли местные жители
В аэропорт Краснодара приземлился самолет в огромной медицинской маске
ВТБ на треть увеличил выдачу ипотеки
На Кубани скончались два человека с COVID-19
В Краснодаре жителя Калужской области осудят за стрельбу из пистолета
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года: число заболевших опасной инфекцией превысило 4 тысячи
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 3 июня 2020 года увеличилось на 81 человека
ВТБ вводит бонусные опции по «Карте возможностей»