2020-06-03T12:14:36+03:00
Происшествия

В Новороссийске столкнулись мотоцикл и иномарка

Байкер от полученных травм погиб на месте
Александра ПОДУШКО
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Фото: ГИБДД по краюФото: ГИБДД по краю
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2 июня около девяти часов вечера на Анапском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, 18-летний молодой человек ехал на мотоцикле «Ямаха», прав у него не было. Парень не выбрал безопасный боковой интервал до движущегося впереди автомобиля марки «Тойота» и столкнулся с ним. После чело мотоциклист съехал с дороги и влетел в дерево.

- В результате происшествия водитель мотоцикла погиб. Обстоятельства происшествия устанавливаются, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГИБДД по Краснодарскому краю.

На дорогах Краснодарского края 2 июня 2020 года было зафиксировано 16 ДТП, в которых один человек погиб и 20 получили ранения различной степени тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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