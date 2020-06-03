В Краснодаре в детской школе искусств завершают капремонт
В кубанской столице в бывшем здании Дома офицеров, которое перешло в муниципальную собственность, сделали первый капремонт с момента его постройки.
В городской школе искусств №14 создали большой новый актовый зал на 312 мест. За сценой оборудовали несколько дополнительных кабинетов, где смогут заниматься дети. Планируют закупить большой экран для создания первого в городе виртуального концертного зала.
- Пока репетиции здесь не проводили. Это станет возможным только после ремонта противопожарного водопровода и снятия ограничений, - отметили в пресс-службе администрации Краснодара.
Ранее в школе заменили кровлю и парапеты, установили охранную и автоматическую пожарную сигнализацию, отремонтировали коридоры, лестницы и фойе.
Модернизация учреждения идет за счет средств городского бюджета при поддержке депутатов ЗСК, благодаря участию в федеральных и региональных программах развития культуры.
ИСТОЧНИК KP.RU