В Крыловском районе трое местных жителей похитили 17-летнюю девушку

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:11:12+03:00

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В Крыловском районе 35-летнего местного жителя и двух женщин обвиняют в похищении 17-летней девушки.

Инцидент произошел в сентябре 2019 года. Тогда обвиняемые договорились похитить 17-летнюю жительницу станицы Кущевской. Они собирались женить 16-летнего сына мужчины на девушке.

Как установили следователи, вечером 13 сентября 2019 года на автомобиле злоумышленники приехали к дому девушки. Они насильно вытащили ее из дома и посадили в машину. Потерпевшую привезли в станицу Октябрьскую Крыловского района, где удерживали.

В ночь на 14 сентября 2019 года, 16-летний сын обвиняемого изнасиловал девушку. После этого 39 и 36-летняя местные жительницы совершили в отношении девушки иные действия сексуального характера.

Только 17 сентября полицейские, которым о похищении сообщили родственники девушки, нашли потерпевшую.

- Ранее сына обвиняемого осудили. Он проведет 6 лет в воспитательной колонии, - отметили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Уголовное дело в отношении местных жителей направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU