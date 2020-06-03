Наркокурьершам в Сочи, пойманным с почти килограммом метадона, грозит до 20 лет тюрьмы
В Сочи оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц курорта задержали двоих жительниц Ростовской области. Одной из женщин 37, другой 71 год.
В результате личного досмотра в рюкзаке одной из женщин полицейские нашли 18 свертков с порошком.
Как заключила экспертиза, порошок оказался мощным синтетическим наркотиком– метадоном, общей массой более 9 граммов. При осмотре арендуемых квартир обвиняемых сотрудники полиции нашли еще четыре пластиковых контейнера с метадоном, общей массой около 900 граммов.
Следствием установлено, что женщины планировали сбывать наркотики в Сочи через тайниковые закладки.
Уголовное дело возбуждено следственным управлением УВД по городу Сочи по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».
На период предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу.
- Следственным подразделением УВД по Сочи собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает ГУ МВД по региону.
ИСТОЧНИК KP.RU