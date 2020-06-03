Наркокурьершам в Сочи, пойманным с почти килограммом метадона, грозит до 20 лет тюрьмы

3 Июнь 2020 2020-06-03T13:56:11+03:00

В Сочи перед судом предстанут пойманные с поличным торговки наркотиками. Фото УВД Сочи

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В Сочи оперативники подразделения по контролю за оборотом наркотиков на одной из улиц курорта задержали двоих жительниц Ростовской области. Одной из женщин 37, другой 71 год.

В результате личного досмотра в рюкзаке одной из женщин полицейские нашли 18 свертков с порошком.

Как заключила экспертиза, порошок оказался мощным синтетическим наркотиком– метадоном, общей массой более 9 граммов. При осмотре арендуемых квартир обвиняемых сотрудники полиции нашли еще четыре пластиковых контейнера с метадоном, общей массой около 900 граммов.

Следствием установлено, что женщины планировали сбывать наркотики в Сочи через тайниковые закладки.

Уголовное дело возбуждено следственным управлением УВД по городу Сочи по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 части 4 статьи 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

На период предварительного следствия обвиняемые заключены под стражу.

- Следственным подразделением УВД по Сочи собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Санкции инкриминируемой статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет,- сообщает ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU