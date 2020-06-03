2020-06-03T14:07:26+03:00
Общество

Mail.ru Group и «Ростелеком» научили голосового ассистента управлять видеосервисом Wink и «Умным домом»

Mail.ru Group (MRG) и «Ростелеком» объявляют о стратегическом партнерстве в развитии голосового управления цифровыми сервисами, которое включает использование технологий искусственного интеллекта и интернета вещей
Иван Егоров
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Фото: Ростелеком.Фото: Ростелеком.
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Голосовой ассистент «Маруся» от MRG уже поддерживает полноценное управление цифровым видеосервисом Wink и «Умным домом». Умные колонки «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» можно приобрести в розничной сети и цифровых каналах продаж «Ростелекома».

Управление видеосервисом Wink с помощью «Маруси» доступно как при использовании «Капсулы», так и мобильного приложения «Маруся — голосовой помощник», которое можно установить на смартфоны с Android и iOS. Для взаимодействия устройств не нужны провода, активировать функционал можно голосом — после команды «Маруся, активируй Wink» достаточно продиктовать шестизначный код из меню видеосервиса. Ассистент может выполнить практически любые голосовые команды, в том числе: «Маруся, включи канал “Культура”», «Маруся, сделай громче на 10», «Маруся, следующий канал», «Маруся, найди мультфильм “Смешарики”» и так далее.

Также «Маруся» помогает управлять облачным сервисом «Умный дом». Он включает в себя домашнее и внешнее видеонаблюдение, а также комплекты для безопасности дома (датчики открытия дверей и окон, движения, протечки, задымления) и управления домашним хозяйством (умные розетка, лампочка, бытовая техника и другие устройства). Все они управляются с помощью мобильного приложения или личного интернет-кабинета — из любой точки мира, где есть интернет. Благодаря голосовому ассистенту «Маруся» управлять устройствами «Умного дома» стало еще проще. Уже сейчас для этого достаточно произнести: «Маруся, сделай теплее», «Маруся, включи освещение ярче» или «Маруся, выключи утюг».

- Пользователям важнее всего, чтобы все системы умного дома были тесно связаны между собой и были просты в управлении. Поэтому они предпочитают комплексные продукты с широким набором возможностей и единым управлением — именно такие, какие предлагает “Ростелеком”, — прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

«Мы рады первым результатам нашего сотрудничества с Mail.ru Group по развитию технологий голосового управления. Популярность голосового управления растет очень быстро, более совершенными становятся технологии распознавания речи и реагирования на команды. В дальнейшем голосовое управление станет еще более персонифицированным, алгоритмы будут подстраиваться под конкретного пользователя, под его интересы и логику — это важно, когда речь идет о потреблении телевизионного и видеоконтента, где вкусы играют особую роль. С удовольствием предлагаем клиентам максимально простой вариант управления нашими сервисами, когда даже не нужно ничего нажимать на пульте. И по обратной связи видим, что это предложение уже нашло своих преданных пользователей», — отметила вице-президент по работе с массовым сегментом «Ростелекома» Диана Самошкина.

Умная колонка «Капсула» с голосовым ассистентом «Маруся» от Mail.ru Group появилась в продаже 22 апреля 2020 года. В колонке реализован ряд уникальных для российского рынка функций. В их числе возможность онлайн-звонков через «ВКонтакте» и чтение сказок с элементами дополненной аудиореальности. Капсула тесно интегрирована с музыкальным сервисом «ВКонтакте» — она позволит владельцу слушать музыку из своих плейлистов, а также плейлистов своих друзей.

В колонке с голосовым ассистентом «Маруся» особое внимание уделено качеству звука. Акустическая система спроектирована специально для «Капсулы», мощность колонки составляет 30 Вт (для сравнения, в современных телевизорах мощность составляет 15–20 Вт). Для точного распознавания речи на расстоянии в колонку встроены шесть цифровых микрофонов.

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