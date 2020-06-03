В краснодарский обсерватор отправили 41 человека

3 Июнь 2020 2020-06-03T14:33:52+03:00

На самоизоляции они будут находиться 14 дней

Изменить размер текста: A A

После того, как аэропорт Краснодара возобновил круглосуточный режим работы, в столицу Кубани стало прилетать еще больше рейсов. Как и прежде, всех пассажиров без местной прописки отправляют в обсерватор.

- В течение дня 2 июня аэровокзал Краснодара принял 23 рейса, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - Самолеты прилетели из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Сургута, Челябинска, Сыктывкара, Тамбова, Нового Уренгоя, Калуги, Брянска, Нижневартовска.

Всего в Краснодар прибыли 1795 человек. Большинство из них самоизолировались дома, лишь 41 пассажира отправили в обсерватор.

По данным на утром 3 июня, в 10 обсерваторах Краснодара находятся 1182 человека.

- Это в том числе пассажиры, направленные в краевой центр из других муниципалитетов края, - говорят в мэрии.

Правило о том, что надо соблюдать режима самоизоляции в течение 14 дней, действует для всех, кто прибывает в Краснодарский край из других регионов. Исключение - Адыгея.

Напомним, очередное заседание оперштаба Кубани по поводу снятия или продления карантина может пройти 4 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU