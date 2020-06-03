Сидел на карнизе 2 этажа: в Краснодаре полиция начала проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком

3 Июнь 2020 2020-06-03T15:03:29+03:00

Мальчик выбрался из окна, когда его мать уснула

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Инцидент случился в многоквартирном жилом доме на улице Бабушкина, 285 в Краснодаре. Прохожие заметили, как из окна на втором этаже выбрался ребенок. Мальчик умудрился забраться на подоконник, а затем перелез через оконную раму и сел на карниз.

Неравнодушные попросили лестницу в одном из строительных магазинов. Мужчина забрался по ней и взял 2-летнего мальчика на руки. Трагедии удалось избежать. Правда, теперь у полиции появились вопросы к родителям.

- При разбирательстве выяснилось, что 22-летняя мать ребенка уснула в квартире, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По ее словам, окно было закрыто.

Скорее всего, активный малыш самостоятельно открыл окно. Известно, что жилье у семьи - съемное, муж девушки в это время находился на работе.

- На месте работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городской полиции, - добавил в УМВД по Краснодару.

Идет проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU