Сидел на карнизе 2 этажа: в Краснодаре полиция начала проверку по факту инцидента с двухлетним ребенком
Инцидент случился в многоквартирном жилом доме на улице Бабушкина, 285 в Краснодаре. Прохожие заметили, как из окна на втором этаже выбрался ребенок. Мальчик умудрился забраться на подоконник, а затем перелез через оконную раму и сел на карниз.
Неравнодушные попросили лестницу в одном из строительных магазинов. Мужчина забрался по ней и взял 2-летнего мальчика на руки. Трагедии удалось избежать. Правда, теперь у полиции появились вопросы к родителям.
- При разбирательстве выяснилось, что 22-летняя мать ребенка уснула в квартире, - сказал «Комсомольской правде» - Кубань» официальный представитель УМВД по Краснодару Артем Коноваленко. - По ее словам, окно было закрыто.
Скорее всего, активный малыш самостоятельно открыл окно. Известно, что жилье у семьи - съемное, муж девушки в это время находился на работе.
- На месте работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних городской полиции, - добавил в УМВД по Краснодару.
Идет проверка.
ИСТОЧНИК KP.RU
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