2020-06-03T15:36:35+03:00
Общество

Президент России Владимир Путин и Правительство Российской Федерации поддержали лучших студентов Сочинского государственного университета

Десять студентов СГУ получат именные стипендии Президента России Владимира Путина и Правительства Российской Федерации
Иван Егоров
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Фото: пресс-служба СГУ.Фото: пресс-служба СГУ.
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В пресс-службе Сочинского государственного университета уточнили, что студенты вуза ежегодно получают повышенные государственные стипендии. Государство материально поощряет тех студентов, кто отлично учится, занимается наукой, спортом, творчеством, участвует в общественной и волонтерской деятельности.

Ксения Воробей. Фото: пресс-служба СГУ.

Ксения Воробей. Фото: пресс-служба СГУ.

Президентские стипендии в этом году будут получать Ксения Воробей, студентка 2 курса инженерно-экологического факультета и Маргарита Кардашян, студентка 2 курса магистратуры факультета экономики и процессов управления.

Маргарита Кардашян создала проект "Сочный сад", разработав экономическую модель типового субтропического сада с хурмой, фейхоа, персиками и мандаринами, выяснив, при каких масштабах и условиях такие сады будут давать в Сочи максимальную финансовую прибыль. Проектом сразу заинтересовались ведущие агрономы и сельскохозяйственные менеджеры Черноморского побережья Кавказа.

На инженерно-экологическом факультете СГУ студентка Ксения Воробей занялась проблемами биопозитивной образовательной среды. Она разработала серию эскизов необычного дизайнерского оформления аудиторий, при котором заниматься учебой становится гораздо интереснее. Этот студенческий проект также нашел место в жизни, т.к. по новым эскизам планируется оформление классных комнат в сочинских школах.

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