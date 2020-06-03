В Краснодаре мужчина украл у любовницы золотые украшения

3 Июнь 2020 2020-06-03T16:21:09+03:00

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В полицию поселка Калинино обратилась жительница дома на улице Есенина. Со слов женщины, она пришла домой и увидела, что куда-то пропали ее ювелирные украшения. Следов взлома входной двери в квартиру не было. Тут-то хозяйка и догадалась, что драгоценности мог похитить ее сожитель.

- Прибывшие на место стражи правопорядка выяснили, что заявительница проживает с сожителем, с которым накануне произошла ссора, - сообщают «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД по Краснодару. - Из квартиры пропали цепочка и крестик из золота, общей стоимостью 50 тысяч рублей.

Вскоре правоохранители установили место нахождение предполагаемого злоумышленника. Его задержали на улице Российской.

- В отделе полиции ранее судимый за кражу 36-летний уроженец Саратовской области признался в содеянном, - добавляют в УМВД по Краснодару. - Мужчина объяснил, что сдал украшения в ломбард и выручил за них 30 тысяч рублей. Все деньги, правда, он уже успел потратить.

На мужчину завели уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы. На время разбирательств злоумышленника заключили под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU