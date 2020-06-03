2020-06-03T17:46:08+03:00
Происшествия

Черных лесорубов, спиливших лес на 21 миллион рублей, поймали на Кубани

Возбуждено уголовное дело
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА.
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Чтобы преступник не отвертелся, нужно задержать его с поличным. Так и произошло в Северском районе.

- Сотрудники ОЭБ и ПК ОМВД России по Северскому району выявили факт незаконной вырубки деревьев в Афипском участковом лесничестве, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Как было установлено, 27-летний предприниматель дал указание двум местным жителям, работающим у него на основе устной договоренности, вырубить 82 дуба. Общий объем составил больше 190 кубометров. Готовую древесину мужчина продал, вырученными деньгами распорядился по своему усмотрению.

- В результате преступных действий был причинен ущерб 21,6 миллиона рублей, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - На данный момент возбуждено уголовное дело по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».

Виновнику грозит тюремный срок - за решеткой он может оказаться до семи лет. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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