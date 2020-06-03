2020-06-03T18:47:47+03:00
Происшествия

В Динском районе выясняют обстоятельства ДТП, виновником которого стал полицейский

В результате аварии пострадала женщина [фото]
Евгения СОРОКА
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Фото: vk.com/krd_23Фото: vk.com/krd_23
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Эта авария случилась еще вечером 1 июня. Однако лишь сейчас стало известно, что за рулем одной из машин находился сотрудник полиции. Напомним, в 21:15 в станице Динской на улице Ульянова, 62 столкнулись два авто.

Фото: vk.com/krd_23

Фото: vk.com/krd_23

По предварительным данным, 28-летний правоохранитель, управлявший Ford Focus, выехал на встречную полосу, где врезался в Chevrolet Lacetti, за рулем которого находилась 41-летняя женщина.

- Водитель Ford Focus скрылся с места ДТП, его на машине догнал свидетель, - рассказывает девушка, ставшая очевидцем произошедшего. - Пострадавшая сейчас лежит в травматологии с переломом ключицы, руки, ребер, сотрясением головного мозга.

Фото: vk.com/krd_23

Фото: vk.com/krd_23

Сейчас идут разбирательства, выясняются все обстоятельства произошедшего.

- Авария зарегистрирована, проводится проверка. Виновником ДТП является сотрудник полиции, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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