На Кубани за два года капитально отремонтируют шесть стадионов

3 Июнь 2020 2020-06-03T19:20:20+03:00

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Сразу шесть спортобъектов собираются обновить в Краснодарском крае. На работы по ремонту из краевого бюджета выделят средства.

Всего перечислят порядка 145 миллионов рублей. На эти деньги приведут в порядок стадионы в селе Маламино Успенского района, в селе Белая Глина, в станице Бриньковской Приморско-Ахтарского района и в Гулькевичском районе.

– Успенский район Вениамин Кондратьев посещал в сентябре 2019 года, - сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в минспорта региона. - На встрече с активом жители обратились с просьбой отремонтировать единственный стадион в селе Маламино.

Объект, как выяснилось, появился еще в 1960 году. И с тех пор капитальный ремонт не проводился. Теперь здесь планируют отремонтировать трибуны и подтрибунные помещения, ограждение, а еще установить новое освещение и систему отопления. Кроме того, планируется оборудовать стрелковый тир.

– Все работы планируется завершить до конца года, – добавили в муниципалитете. - Посещать стадион будут все жители села – это более 1600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU