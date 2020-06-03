2020-06-03T20:00:03+03:00
Общество

На Кубани дольщикам перечислили более 792 миллиона рублей компенсаций

Выплаты продолжаются
Евгения СОРОКА
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Сейчас федеральный фонд формирует пакет документов для новых объектов.Сейчас федеральный фонд формирует пакет документов для новых объектов.
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Если проблемный дом решено достроить, то у дольщиков появляется выбор: отказаться от квартиры и получить компенсацию либо дождаться сдачи дома. И многие люди выбирают не квадратные метры. Это желание вполне объяснимо - кто-то продолжает жить в съемном жилье, кто-то в свое время взял ипотеку. На Кубани обманутым дольщикам уже возместили затраты на общую сумму 792,3 миллиона рублей.

– Всего их получили 259 граждан, - уточняет первый замглавы региона Андрей Алексеенко. - Осталось произвести компенсации еще более 50 дольщикам на сумму 157 миллионов рублей.

На ближайшем наблюдательном совете будет принято решение по еще четырем объектам.

- Это ЖК «Снежная королева» в Краснодаре, ЖК «На волнах мечты» в Туапсинском районе, – добавил Андрей Алексеенко.

Кроме того, сейчас федеральный фонд формирует пакет документов для новых объектов, ранее не включенных в соглашение между структурой и администрацией края.

- Планируется восстановить права граждан ЖК «Туапсинский» Сочи и ЖК «Кларисса» Краснодар, - говорят «КП» - Кубань» в администрации региона. - В ближайшее время будет проводиться оценка этих домов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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