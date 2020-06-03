В Краснодаре на пересечении улиц Октябрьской и Горького отключат светофоры

3 Июнь 2020 2020-06-03T23:25:02+03:00

Они не будут работать два дня

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Жителей кубанской столицы предупреждают об отключении светофора в центре города. Речь идет о регулировщике, который установлен на пересечении улиц Октябрьской и Горького. Они не будут работать два дня.

- Связано это с проведением ремонтных работ, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе городской администрации. - Светофоры будут отключены с 10:00 4 июня до 14:00 5 июня.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, за это время специалисты проведут ремонт оборудования. В частности, бригады заменят контроллеры и обновят светофорные линзы.

Пешеходов и автолюбителей просят быть внимательнее на этом перекрестке.

- Безопасность движения при необходимости обеспечат автоинспекторы, - добавляют «КП» - Кубань» в мэрии города.

Кроме того, в администрации сообщают, что на следующей неделе запланирован ремонт светофоров на пересечениях улиц Калинина и Буденного.

ИСТОЧНИК KP.RU