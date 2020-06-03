2020-06-03T22:11:39+03:00
Происшествия

Сотни бутылок с суррогатом: на Кубани мужчина торговал ядовитым алкоголем

Экспертиза показала, что продукция содержит опасные для жизни гексанол и метанол [видео]
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: СК России.Фото: СК России.
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Масштабное производство поддельных алкогольных напитков обнаружили сотрудники ОЭБиПК ОМВД по Новороссийску. На улице Ильича в селе Южная Озереевка города-героя 38-летний мужчина торговал отравой.

На подпольной фабрике находились десятки бочек с суррогатом. К отгрузке готовились сотни бутылок готовой продукции.

- В рамках оперативно-разыскных мероприятий, подозреваемый сбыл потребителю из своего дома фальсифицированный алкоголь, - в пресс-службе Следственного комитета России. - Впоследствии было произведено исследование изъятой продукции.

Экспертиза показала - в продукции есть токсичные микропримеси, а также гексанол, метанол, ацетальдегид, которые опасны для жизни.

В Новороссийске мужчина торговал паленым алкоголем Видео: СК России..

В отношении 38-летнего мужчины возбудили уголовное дело по статье ч.1 ст. 238 УК РФ «Незаконный сбыт фальсифицированной алкогольной продукции, не отвечающей требованиям безопасности».

- Следователи проводят обыски по месту жительства подозреваемого, а также его родственников, чтобы обнаружить предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, - добавляют в пресс-службе Следственного комитета России. - Устанавливаются возможные другие эпизоды незаконной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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