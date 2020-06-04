В Краснодаре отремонтируют дорогу по улице Ярославской

4 Июнь 2020 2020-06-04T07:32:37+03:00

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В Краснодаре на участке от Гастелло до Грибоедова перекроют движение. Здесь проложат сети газоснабжения, сделают канализацию, после чего уложат новое покрытие. Работы пройдут с 4 по 20 июня.

Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства, на это время изменятся маршруты пять муниципальных автобусов:

- № 5 «Военный городок маршала Жукова – автовокзал «Южный»;

- № 7 «Аэропорт – Краснодарский университет МВД России»;

- № 32 «Юбилейный микрорайон –3-я Трудовая»;

- № 38 «Юбилейный микрорайон – Средняя»;

- № 121А «Гаврилова П.М. – хутор Черников».

- Теперь транспорт будет ехать по улице Полевой. Автолюбителям придется объезжать этот участок по параллельным улицам, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

ИСТОЧНИК KP.RU